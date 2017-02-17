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НОВОСТИ | Общество



17.02.2017 15:56 Тульские студенты думают о рабочих местах
"Вести-Тула"



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Сегодня в областном центре состоялась встреча активистов тульских вузов с представителями регионального правительства. Студенты не только рассказали о том, какой вклад в развитие области уже внесла деятельность их отрядов, но и озвучили пожелания на будущее. В основном они касались трудоустройства, в том числе работы в органах власти.

«Очень хорошо, что в последнее время произошла переоценка ценностей. И сегодня в центре внимания вновь человек труда. К счастью, если взять в целом по стране, таких ребят как вы, ценящих и уважающих труд – немало», - сказал председатель Правительства Тульской области Юрий Андрианов, обращаясь к представителям студотрядов.

Движению студенческих отрядов в регионе более 50 лет. Молодые люди работают на предприятиях оборонного комплекса области, в оздоровительных учреждениях, благоустраивают общежития, участвуют в строительстве дорог. Также в свободное от учебы время ребята реализуют добровольческие проекты – помогают ветеранам и детским домам, экологические акции и много другое. Самые активные сегодня были удостоены почетными грамотами от Правительства региона.

Как рассказал командир студенческих отрядов Тульской области «ТрудКрут» Кирилл Москалев, «…в 2016 году общая численность отрядов составила 270 человек. Индивидуально было трудоустроено 76 человек».















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