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17.02.2017 15:07 В Тульской области в огне погибли три человека "Вести-Тула"





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Несколько часов спустя - приблизительно в половине десятого вечера – пожарные получили сообщение о возгорании дома под дачу в Кимовском районе, в деревне Прощенное. При тушении пожара обнаружен труп проживавшего в этом доме мужчины 1975 года рождения. Причины возгораний в настоящий момент устанавливаются.





Два пожара, унёсшие жизни людей, разыгрались накануне в нашем регионе. Первый случился в частном доме села Товарково Богородицкого района в начале шестого вечера. Хозяйка - женщина 57-го года рождения - скончалась от термических ожогов в машине скорой помощи. Также спасателями обнаружен труп мужчины 1939 года рождения.Несколько часов спустя - приблизительно в половине десятого вечера – пожарные получили сообщение о возгорании дома под дачу в Кимовском районе, в деревне Прощенное. При тушении пожара обнаружен труп проживавшего в этом доме мужчины 1975 года рождения. Причины возгораний в настоящий момент устанавливаются.

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