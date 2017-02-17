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НОВОСТИ | Общество



17.02.2017 13:57 Новые три буквы в квитанциях вызывают у туляков вопросы
"Вести-Тула"



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Аббревиатура ОКР пришла на смену ОДН. Как мы уже не раз напоминали, плата за общедомовые нужды переместилась в квитанцию от управляющей компании в графу «ремонт и содержание жилья». И сумма в ней действительно подросла - заметили туляки. Но кроме того появилась еще одна, дополнительная графа в квитанции за электроэнергию. Однако, насколько это законно?

Как рассказал начальник жилищной инспекции Тульской области Алексей Бирюлин, «…строчка ОКР могла появиться только в случае - если собственники принимали решение оплачивать сверхнорматив. Если люди оплачивали сверхнорматив в 2016 году, и строчка сверхнормативный ОДН у них в квитанции была, тогда строчка эта теперь остается, но именуется ОКР. Если жители сверхнормативный ОДН в 2016 году не оплачивали, а увидели в январе 2017 года в квитанции эту строчку - это очевидное нарушение действующего законодательства со стороны «ТНС Энерго». Безусловно нужно обращаться в надзорные органы, мы будем принимать меры».

Как ситуацию комментирует «ТНС энерго», и какие еще вопросы у туляков к новым платежкам - смотрите в сюжете тульских «Вестей» в 20:45.

















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