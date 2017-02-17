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17.02.2017 13:40 Туляков приглашают на «Политэкологию» "Вести-Тула"





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Здесь и ирония, и юмор, и сарказм. Что особенно важно, - картины приглашают к размышлению о том, через что прошла страна и её люди. В этом смысле серию «Политэкология» можно рассматривать как уникальную историческую и философскую хронику. Вернисаж назначен на 16 часов.





«Политэкология» - называется персональная выставка Андрея Пашкевича, открывающаяся сегодня в Выставочном зале. Надо сказать, - говорящее название у этой серии работ, выражающей взгляд и чувства автора на происходящее в годы перестройки.Здесь и ирония, и юмор, и сарказм. Что особенно важно, - картины приглашают к размышлению о том, через что прошла страна и её люди. В этом смысле серию «Политэкология» можно рассматривать как уникальную историческую и философскую хронику. Вернисаж назначен на 16 часов.

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