НОВОСТИ | Общество







17.02.2017 13:21 Плата за проезд в Большой Туле может увеличиться Алина Фурсенко





| фото |



По словам исполнительного директора компании «Тульские пассажирские перевозки» Ларисы Донченко, «…нужно дать пассажирам отличительную особенность этого маршрута, чтобы люди не спрашивали какая маршрутка едет. Чтобы, стоя на остановке и желая уехать в Прилепы, пассажиры понимали в какую маршрутку надо сесть. И эта проблема, почему-то стала проблемой перевозчика».



Что в итоге: решили – пассажиры пусть разбираются сами. Спустя время – привыкнут. С нового года недостатки работы маршруток – головная боль еще и городских чиновников, жалобы стекаются в управление по транспорту. «Существуют определенные маршруты, на которые жалобы поступают постоянно. Это 22, 40к, 58, 15, 32, 37. Управление транспорта и дорожного хозяйства на постоянной основе будет проводить рейдовые проверки, чтобы выяснить, как соблюдается расписание движение», - говорит начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Алексей Крыгин.



Буквально на днях специалисты два часа прождали на остановке маршрутку №22, она уже давно превратилась в почти мифический транспорт. А вот водители 40к, похоже боятся темноты – по крайней мере в Бежке, на их конечной, встретить вечером их трудно. Однако, в таком раскладе ничего удивительного перевозчики не видят. Время – деньги.



«В вечернее время на линии остается меньше 30 % машин. Это происходит по той причине, что задача коммерческой организации – заработать прибыль. Не скажу большую, но хотя бы не в убыток себе работать. Сделали расписание маршруткам 23:30 - 10 машин. Кого они будут возить?», - говорит президент Тульского регионального транспортного союза Вера Коротких. О том, что почти во всех салонах висят таблички, где указан пятничный и субботний ночной тариф, с 23 часов ночи до 5 утра все уже, кажется, и забыли.



А между тем перевозчики и городские власти продолжают препираться через прокуратуру. Администрация просит проверить, доезжают ли водители до конечных, и стремится сократить количество маршруток, частники – просят обязать оборудовать конечные остановки туалетами, стоянками и кольцами для разворота, которых на конечных в Большой Туле частенько не найти. «Зачем вот так отбивать людям руки в добром деле? Мы завтра бросим этот маршрут. Кто возить-то их будет?», - говорит Вера Коротких.



Обеспечивать автобусами деревни, которые раньше не были вовсе избалованы транспортом – дело, конечно, благородное, только раз уж населенные пункты теперь в городской черте Большой Тулы, их доступностью странно кичиться. И к слову о том, кто будет, возить. Казань и Великий Новгород, например, от маршруток отказались полностью, правда, взамен наладили работу автобусов.



В Туле о таких кардинальных мерах никто не говорит, однако горожане ждут, когда тема транспорта перестанет быть главной в повестке дня и маршрутки вместе с муниципальными автобусами, поедут по артериям города в нормальном ритме.



На каждый вопрос пассажиров у перевозчиков есть свои ответы. Например, неразбериху с конечной маршрута №62, они объясняют так: договоренность с городской администрацией о том, что из ста машин в Прилепы идет десять – неформальная. А маркировать продленные маршруты отдельной буквой не позволяет законодательство, тогда бы пришлось проводить отдельный конкурс и присваивать новый номер.По словам исполнительного директора компании «Тульские пассажирские перевозки» Ларисы Донченко, «…нужно дать пассажирам отличительную особенность этого маршрута, чтобы люди не спрашивали какая маршрутка едет. Чтобы, стоя на остановке и желая уехать в Прилепы, пассажиры понимали в какую маршрутку надо сесть. И эта проблема, почему-то стала проблемой перевозчика».Что в итоге: решили – пассажиры пусть разбираются сами. Спустя время – привыкнут. С нового года недостатки работы маршруток – головная боль еще и городских чиновников, жалобы стекаются в управление по транспорту. «Существуют определенные маршруты, на которые жалобы поступают постоянно. Это 22, 40к, 58, 15, 32, 37. Управление транспорта и дорожного хозяйства на постоянной основе будет проводить рейдовые проверки, чтобы выяснить, как соблюдается расписание движение», - говорит начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Алексей Крыгин.Буквально на днях специалисты два часа прождали на остановке маршрутку №22, она уже давно превратилась в почти мифический транспорт. А вот водители 40к, похоже боятся темноты – по крайней мере в Бежке, на их конечной, встретить вечером их трудно. Однако, в таком раскладе ничего удивительного перевозчики не видят. Время – деньги.«В вечернее время на линии остается меньше 30 % машин. Это происходит по той причине, что задача коммерческой организации – заработать прибыль. Не скажу большую, но хотя бы не в убыток себе работать. Сделали расписание маршруткам 23:30 - 10 машин. Кого они будут возить?», - говорит президент Тульского регионального транспортного союза Вера Коротких. О том, что почти во всех салонах висят таблички, где указан пятничный и субботний ночной тариф, с 23 часов ночи до 5 утра все уже, кажется, и забыли.А между тем перевозчики и городские власти продолжают препираться через прокуратуру. Администрация просит проверить, доезжают ли водители до конечных, и стремится сократить количество маршруток, частники – просят обязать оборудовать конечные остановки туалетами, стоянками и кольцами для разворота, которых на конечных в Большой Туле частенько не найти. «Зачем вот так отбивать людям руки в добром деле? Мы завтра бросим этот маршрут. Кто возить-то их будет?», - говорит Вера Коротких.Обеспечивать автобусами деревни, которые раньше не были вовсе избалованы транспортом – дело, конечно, благородное, только раз уж населенные пункты теперь в городской черте Большой Тулы, их доступностью странно кичиться. И к слову о том, кто будет, возить. Казань и Великий Новгород, например, от маршруток отказались полностью, правда, взамен наладили работу автобусов.В Туле о таких кардинальных мерах никто не говорит, однако горожане ждут, когда тема транспорта перестанет быть главной в повестке дня и маршрутки вместе с муниципальными автобусами, поедут по артериям города в нормальном ритме.









Читать @gtrktula



















