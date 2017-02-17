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|17.02.2017 13:21 Плата за проезд в Большой Туле может увеличиться
|Алина Фурсенко
На каждый вопрос пассажиров у перевозчиков есть свои ответы. Например, неразбериху с конечной маршрута №62, они объясняют так: договоренность с городской администрацией о том, что из ста машин в Прилепы идет десять – неформальная. А маркировать продленные маршруты отдельной буквой не позволяет законодательство, тогда бы пришлось проводить отдельный конкурс и присваивать новый номер.
По словам исполнительного директора компании «Тульские пассажирские перевозки» Ларисы Донченко, «…нужно дать пассажирам отличительную особенность этого маршрута, чтобы люди не спрашивали какая маршрутка едет. Чтобы, стоя на остановке и желая уехать в Прилепы, пассажиры понимали в какую маршрутку надо сесть. И эта проблема, почему-то стала проблемой перевозчика».
Что в итоге: решили – пассажиры пусть разбираются сами. Спустя время – привыкнут. С нового года недостатки работы маршруток – головная боль еще и городских чиновников, жалобы стекаются в управление по транспорту. «Существуют определенные маршруты, на которые жалобы поступают постоянно. Это 22, 40к, 58, 15, 32, 37. Управление транспорта и дорожного хозяйства на постоянной основе будет проводить рейдовые проверки, чтобы выяснить, как соблюдается расписание движение», - говорит начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Алексей Крыгин.
Буквально на днях специалисты два часа прождали на остановке маршрутку №22, она уже давно превратилась в почти мифический транспорт. А вот водители 40к, похоже боятся темноты – по крайней мере в Бежке, на их конечной, встретить вечером их трудно. Однако, в таком раскладе ничего удивительного перевозчики не видят. Время – деньги.
«В вечернее время на линии остается меньше 30 % машин. Это происходит по той причине, что задача коммерческой организации – заработать прибыль. Не скажу большую, но хотя бы не в убыток себе работать. Сделали расписание маршруткам 23:30 - 10 машин. Кого они будут возить?», - говорит президент Тульского регионального транспортного союза Вера Коротких. О том, что почти во всех салонах висят таблички, где указан пятничный и субботний ночной тариф, с 23 часов ночи до 5 утра все уже, кажется, и забыли.
А между тем перевозчики и городские власти продолжают препираться через прокуратуру. Администрация просит проверить, доезжают ли водители до конечных, и стремится сократить количество маршруток, частники – просят обязать оборудовать конечные остановки туалетами, стоянками и кольцами для разворота, которых на конечных в Большой Туле частенько не найти. «Зачем вот так отбивать людям руки в добром деле? Мы завтра бросим этот маршрут. Кто возить-то их будет?», - говорит Вера Коротких.
Обеспечивать автобусами деревни, которые раньше не были вовсе избалованы транспортом – дело, конечно, благородное, только раз уж населенные пункты теперь в городской черте Большой Тулы, их доступностью странно кичиться. И к слову о том, кто будет, возить. Казань и Великий Новгород, например, от маршруток отказались полностью, правда, взамен наладили работу автобусов.
В Туле о таких кардинальных мерах никто не говорит, однако горожане ждут, когда тема транспорта перестанет быть главной в повестке дня и маршрутки вместе с муниципальными автобусами, поедут по артериям города в нормальном ритме.
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