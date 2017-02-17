НОВОСТИ | Общество







17.02.2017 13:04 Юлию Вепринцеву ввели в состав антитеррористической комиссии "Вести-Тула"





| фото |



Также он предложил ввести в состав комиссии министра молодежной политики Тульской области Юлию Вепринцеву. Участники совещания обозначили главные задачи в реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 2017 году. Но уже с учетом изменений и дополнений, утвержденных президентом России в октябре прошлого года.





Молодые люди чаще других рискуют быть вовлечёнными в терроризм. О том, как выстроить эффективную профилактику, говорили на первом в этом году заседании антитеррористической комиссии Тульской области. Его провел глава региона Алексей Дюмин.Также он предложил ввести в состав комиссии министра молодежной политики Тульской области Юлию Вепринцеву. Участники совещания обозначили главные задачи в реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 2017 году. Но уже с учетом изменений и дополнений, утвержденных президентом России в октябре прошлого года.

Читать @gtrktula

















