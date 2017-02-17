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НОВОСТИ | Общество



17.02.2017 11:51 Картина из фондов тульского художественного музея будет представлена в Милане
Елена Панова



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Мелодия, изображенная на полотне. Это «Музыкальная увертюра» Василия Кандинского. Свою работу художник закончил в 1919 году. Через пару лет он покинет Россию. А его произведение останется здесь, на родине. И по воле советской власти попадет сначала в тульский художественно-промышленный техникум, а потом в музей.

«Музыкальная увертюра» ассоциируется с музыкой. Такие легкие, изящные линии, цветовые плоскости. Все это складывается в гармоничную мелодию», - говорит заместитель директора объединения Историко-краеведческий и художественный музей Марина Кузина.

Коллекция русского абстракционизма представлена в постоянной экспозиции художественного музея. Но долгое время эти работы находились в запасниках. В годы советской власти их почти не выставляли. Абстракционизм считался чужеродным видом искусства. Впервые «Музыкальная увертюра» выехала на выставку во Францию 20 лет назад. Там же специалисты предложили сделать картине новую раму, в стиле Кандинского: строгий профиль черного цвета, который обрамляет и одновременно подчеркивает рисунок.

«Музыкальная увертюра» в путешествиях по зарубежным и российским выставкам бывает дольше, чем в стенах художественного музея. Выставка в Милане откроется 15 марта. Работа Кандинского вернется в Тулу только в конце августа. Так что у туляков есть в запасе несколько дней, чтобы увидеть шедевр основателя русского абстракционизма.
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