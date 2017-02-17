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17.02.2017 10:57 В Туле создадут базу авиамодельного спорта "Вести-Тула"





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Накануне этот вопрос обсудили на рабочей встрече главы региона Алексея Дюмина с председателем федерации авиамодельного спорта Юрием Моисеевым. В ближайшее время планируется получить разрешение на использование земли аэродрома, затем начать обустройство взлетной полосы. Для проектной работы необходимо порядка 30 миллионов рублей. Планируется изыскать средства из городской казны и привлекать инвесторов.



Губернатор поддержал проект и отметил, что в регионе всегда были развиты авиационные виды спорта, которые необходимо возродить. «Коллеги, прошу продолжить работу. Важно после передачи территории в собственность Тулы начать реализацию данного проекта», – сказал по итогам встречи Алексей Дюмин.



История с созданием в Туле первой и единственной базы авиамодельного спорта получила свое продолжение. Ранее к губернатору Алексею Дюмину обратились представители региональной федерации авиамодельного спорта с просьбой помочь обустроить для них базу. Им было предложено организовать ее на территории бывшего аэродрома в районе Мясново.Накануне этот вопрос обсудили на рабочей встрече главы региона Алексея Дюмина с председателем федерации авиамодельного спорта Юрием Моисеевым. В ближайшее время планируется получить разрешение на использование земли аэродрома, затем начать обустройство взлетной полосы. Для проектной работы необходимо порядка 30 миллионов рублей. Планируется изыскать средства из городской казны и привлекать инвесторов.Губернатор поддержал проект и отметил, что в регионе всегда были развиты авиационные виды спорта, которые необходимо возродить. «Коллеги, прошу продолжить работу. Важно после передачи территории в собственность Тулы начать реализацию данного проекта», – сказал по итогам встречи Алексей Дюмин.









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