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16.02.2017 18:52 В Тульской области пройдут широкие масленичные гуляния "Вести-Тула"





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25 февраля в 12 часов начнется праздник «Кремлевская Маслена». На территории Тульского кремля откроют продажу изделий народных промыслов, выступят самодеятельные коллективы, мастера проведут занятия по изготовлению обрядовых кукол, желающих научат топить жаровой самовар. На Соборной площади пройдет сельскохозяйственная ярмарка продуктов местных производителей.



«Будет здесь и выпечка блинов, и сжигание чучела, и различные забавы и состязания. Будет работать контактный зоопарк», - рассказывает министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.



26 февраля впервые Масленица пройдет в центре народных ремесел, что на улице 9 мая. Там гостям предложат самим смастерить чучело масленицы, попробовать приготовить на печи русские блины, поработать на гончарном круге и слепить филимоновскую игрушку. Также большая программа запланирована во всех тульских парках. В Центральном, Комсомольском и Пролетарском праздник начнется в 12 часов.

Уже в понедельник 20 февраля начинается Масленичная неделя. Сегодня журналистам рассказали, где и как будут отмечать Масленицу.25 февраля в 12 часов начнется праздник «Кремлевская Маслена». На территории Тульского кремля откроют продажу изделий народных промыслов, выступят самодеятельные коллективы, мастера проведут занятия по изготовлению обрядовых кукол, желающих научат топить жаровой самовар. На Соборной площади пройдет сельскохозяйственная ярмарка продуктов местных производителей.«Будет здесь и выпечка блинов, и сжигание чучела, и различные забавы и состязания. Будет работать контактный зоопарк», - рассказывает министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.26 февраля впервые Масленица пройдет в центре народных ремесел, что на улице 9 мая. Там гостям предложат самим смастерить чучело масленицы, попробовать приготовить на печи русские блины, поработать на гончарном круге и слепить филимоновскую игрушку. Также большая программа запланирована во всех тульских парках. В Центральном, Комсомольском и Пролетарском праздник начнется в 12 часов.













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