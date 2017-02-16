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16.02.2017 18:35 Тульские налоговики подвели итоги 2016 года "Вести-Тула"





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Бюджет региона в 2016-м пополнился на 58 млрд. рублей, а это на 7% больше по сравнению с годом 2015-м. На сайте ведомства сейчас работает более 40 интернет-сервисов, которые значительно расширяют возможности граждан. Также повышается эффективность мер взыскания задолженностей с недобросовестных налогоплательщиков.



Руководитель УФНС России по Тульской области Вадим Суханов сообщил, что «…в 2016 году в результате повышения уровня взаимодействия со службой судебных приставов до 335 миллионов рублей увеличен объем погашенной за счет имущества должника задолженности. Рост за год почти на 60%».



Число организаций и индивидуальных предпринимателей в регионе растёт с каждым годом. Для экономики, по словам специалистов, это значит и дальнейшее перспективное развитие. Об этом сегодня шла речь в управлении Федеральной налоговой службы России по Тульской области. Здесь подвели итоги работы за прошлый год и наметили основные задачи на 2017.Бюджет региона в 2016-м пополнился на 58 млрд. рублей, а это на 7% больше по сравнению с годом 2015-м. На сайте ведомства сейчас работает более 40 интернет-сервисов, которые значительно расширяют возможности граждан. Также повышается эффективность мер взыскания задолженностей с недобросовестных налогоплательщиков.Руководитель УФНС России по Тульской области Вадим Суханов сообщил, что «…в 2016 году в результате повышения уровня взаимодействия со службой судебных приставов до 335 миллионов рублей увеличен объем погашенной за счет имущества должника задолженности. Рост за год почти на 60%».









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