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16.02.2017 18:21 В Тульской области формируется «карта свалок» "Вести-Тула"





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Сегодня за круглым столом все вопросы, связанные с этим проектом, обсуждали активисты движения ОНФ, профильного министерства, представители муниципальных образований и природоохранной прокуратуры.



Несмотря на то, что Тула не находится в списке самых чистых городов России, 2016 год показал, что борьба с таким экологическим безобразием, как несанкционированные свалки и неправильное обращение с твердыми бытовыми отходами – дает свои не фантастические, а вполне реальные результаты.



«В 2016 году, благодаря активной работе органов местного самоуправления, свалки убирались достаточно быстро и качественно. Уже на стадии рассмотрения наших исков, многие из них были ликвидированы», - говорит прокурор Тульской природоохранной прокуратуры Марина Ратникова.



Год экологии в Тульской области стартовал с проекта Общероссийского Народного фронта «Генеральная уборка». Идея уже находится не только на стадии обсуждения. Разработана, так называемая, «карта свалок», на которой все активные граждане региона могут отметить известные ему места несанкционированного выброса мусора.Сегодня за круглым столом все вопросы, связанные с этим проектом, обсуждали активисты движения ОНФ, профильного министерства, представители муниципальных образований и природоохранной прокуратуры.Несмотря на то, что Тула не находится в списке самых чистых городов России, 2016 год показал, что борьба с таким экологическим безобразием, как несанкционированные свалки и неправильное обращение с твердыми бытовыми отходами – дает свои не фантастические, а вполне реальные результаты.«В 2016 году, благодаря активной работе органов местного самоуправления, свалки убирались достаточно быстро и качественно. Уже на стадии рассмотрения наших исков, многие из них были ликвидированы», - говорит прокурор Тульской природоохранной прокуратуры Марина Ратникова.









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