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16.02.2017 17:05 В Туле активно принялись за ремонт дорог "Вести-Тула"





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Фрезеровочные машины работают с самого утра на многих магистралях областного центра, в том числе на улицах - Металлистов, Советской. Сразу же идёт заливка ям горячим асфальтом и установка знаков, обязывающих объехать этот участок дороги.



Всё это отразилось на движении транспорта - днём были заторы. Если работы не прекратятся, то не исключено затрудненное движение и в часы пик.





В Туле, как и обещали на городском оперативном совещании в администрации города в понедельник, активно принялись за ремонт дорог.Фрезеровочные машины работают с самого утра на многих магистралях областного центра, в том числе на улицах - Металлистов, Советской. Сразу же идёт заливка ям горячим асфальтом и установка знаков, обязывающих объехать этот участок дороги.Всё это отразилось на движении транспорта - днём были заторы. Если работы не прекратятся, то не исключено затрудненное движение и в часы пик.

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