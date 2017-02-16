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|16.02.2017 17:05 В Туле активно принялись за ремонт дорог
|"Вести-Тула"
В Туле, как и обещали на городском оперативном совещании в администрации города в понедельник, активно принялись за ремонт дорог.
Фрезеровочные машины работают с самого утра на многих магистралях областного центра, в том числе на улицах - Металлистов, Советской. Сразу же идёт заливка ям горячим асфальтом и установка знаков, обязывающих объехать этот участок дороги.
Всё это отразилось на движении транспорта - днём были заторы. Если работы не прекратятся, то не исключено затрудненное движение и в часы пик.
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