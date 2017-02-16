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16.02.2017 16:49 Тульские перевозчики разъяснили свою позицию "Вести-Тула"





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В Туле контроль над коммерческими перевозчиками теперь возложен на городскую администрацию. В этой связи власти проводят еще больше проверок, контролируют расписание движения. Сегодня перевозчики, которые в последнее время слышат немало критики в свой адрес, созвали пресс-конференцию, на которой отразили свою позицию и ответили на вопросы журналистов.



Вспомнили пустые конечные автобуса №40к после 19 часов вечера и неразбериху с конечной 62-го маршрута. Напомним, на каждой машине написано «Прилепы», но до Прилеп идет только каждая 10-я. По словам исполнительного директора компании

«Тульские пассажирские перевозки» Ларисы Донченко, «…нужно дать пассажирам отличительную особенность этого маршрута, чтобы люди не спрашивали какая маршрутка едет. Чтобы, стоя на остановке и желая уехать в Прилепы, пассажиры понимали в какую маршрутку надо сесть. И эта проблема, почему-то стала проблемой перевозчика».



«В вечернее время на линии остается меньше 30 % машин. Это происходит по той причине, что задача коммерческой организации – заработать прибыль. Не скажу большую, но хотя бы не в убыток себе работать. Сделали расписание маршруткам 23:30 - 10 машин. Кого они будут возить?», - говорит президент Тульского регионального транспортного союза Вера Коротких.

Маршрутки, которые забыли свои конечные и которых не дождаться в вечернее время - эти темы мы не раз поднимали в наших сюжетах. И неспроста. В последнее время общественный транспорт все больше волнует горожан.В Туле контроль над коммерческими перевозчиками теперь возложен на городскую администрацию. В этой связи власти проводят еще больше проверок, контролируют расписание движения. Сегодня перевозчики, которые в последнее время слышат немало критики в свой адрес, созвали пресс-конференцию, на которой отразили свою позицию и ответили на вопросы журналистов.Вспомнили пустые конечные автобуса №40к после 19 часов вечера и неразбериху с конечной 62-го маршрута. Напомним, на каждой машине написано «Прилепы», но до Прилеп идет только каждая 10-я. По словам исполнительного директора компании«Тульские пассажирские перевозки» Ларисы Донченко, «…нужно дать пассажирам отличительную особенность этого маршрута, чтобы люди не спрашивали какая маршрутка едет. Чтобы, стоя на остановке и желая уехать в Прилепы, пассажиры понимали в какую маршрутку надо сесть. И эта проблема, почему-то стала проблемой перевозчика».«В вечернее время на линии остается меньше 30 % машин. Это происходит по той причине, что задача коммерческой организации – заработать прибыль. Не скажу большую, но хотя бы не в убыток себе работать. Сделали расписание маршруткам 23:30 - 10 машин. Кого они будут возить?», - говорит президент Тульского регионального транспортного союза Вера Коротких.











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