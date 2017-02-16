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16.02.2017 16:16 Тульские санврачи утверждают, что эпидпорог по гриппу не превышен "Вести-Тула"





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Однако пока рано говорить, что грипп идёт на спад, ведь отмечается прирост заболеваемости. Превышение эпидпорога сегодня зарегистрировано в Каменском, Кимовском, Плавском районах и городе Донском.



«Такая погода как сейчас, когда морозы сменяются оттепелью, наиболее опасна для распространения не только гриппа и ОРВИ. На прошлой недели был частично приостановлен образовательный процесс в сорока семи классах в девятнадцати школах и в четырнадцати группах девяти дошкольных образовательных учреждений», - говорит исполняющая обязанности начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тульской области Ирина Хохлачкина.

Сегодня в Тульской области заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога почти на 4,5%. В Туле зарегистрировано около четырех тысяч случаев заболеваний, что также ниже эпидпорога на 2%.Однако пока рано говорить, что грипп идёт на спад, ведь отмечается прирост заболеваемости. Превышение эпидпорога сегодня зарегистрировано в Каменском, Кимовском, Плавском районах и городе Донском.«Такая погода как сейчас, когда морозы сменяются оттепелью, наиболее опасна для распространения не только гриппа и ОРВИ. На прошлой недели был частично приостановлен образовательный процесс в сорока семи классах в девятнадцати школах и в четырнадцати группах девяти дошкольных образовательных учреждений», - говорит исполняющая обязанности начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тульской области Ирина Хохлачкина.









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