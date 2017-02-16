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16.02.2017 15:42 Верховный суд оставил приговор Шералиеву без изменения "Вести-Тула"





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Гражданин Узбекистана признан виновным в убийстве пяти человек, в том числе троих детей, покушение на убийство двоих человек и насильственных действиях в отношении девочки. Трагедия произошла на Косой Горе в ночь с 29 на 30 мая 2015 года. Суд приговорил Шералиева к пожизненному лишению свободы. Приговор вступил в законную силу.





Обвинительный приговор Сирожиддину Шералиеву Верховный Суд страны оставил без изменения. Об этом сообщает областная прокуратура.Гражданин Узбекистана признан виновным в убийстве пяти человек, в том числе троих детей, покушение на убийство двоих человек и насильственных действиях в отношении девочки. Трагедия произошла на Косой Горе в ночь с 29 на 30 мая 2015 года. Суд приговорил Шералиева к пожизненному лишению свободы. Приговор вступил в законную силу.

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