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|16.02.2017 15:26 Туляки представили на выставке в Москве красочные панно
|"Вести-Тула"
В выставочном центре московского парка «Сокольники» сегодня открывается крупнейшая в России выставка в индустрии творческого хобби «Формула Рукоделия».
Среди ее участников уже традиционно – музей «Ясная Поляна». Он представит флористическую выставку «АлфаVIT», состоящую из 26-ти красочных панно с витиеватыми узорами из цветов и трав, складывающихся в буквы латинского алфавита. На стенде музея будут проходить мастер-классы по флористике.
Сотрудники, несмотря на всемирную известность музея Толстого, стремятся как можно полнее рассказывать о круге интересов семьи великого писателя, о прошлой и нынешней жизни усадьбы, чтобы не угасал, а рос интерес посетителей к этому уголку Тульского края.
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