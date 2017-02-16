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16.02.2017 14:07 В Туле на улице Металлургов погиб пешеход Вести-Тула





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В 23.15 на 285-м километре трассы «Дон» (Воловский район) водитель автомобиля «Тойота Корола», предположительно, не справился с управлением и совершил наезд на металлическое барьерное ограждение с последующим съездом в левый по ходу движения кювет. В результате ДТП пострадали пассажиры данного автомобиля: женщина и молодой человек, которые после оказания медицинской помощи были отпущены, сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области.



В 18.45 15 февраля 2017 года в областном центре на улице Металлургов водитель автомобиля «Рено Логан» совершил наезд на пешехода, мужчину 1964 года рождения, переходившего проезжую часть в неположенном месте. В результате ДТП пешеход с различными травмами был госпитализирован. Позже он скончался.В 23.15 на 285-м километре трассы «Дон» (Воловский район) водитель автомобиля «Тойота Корола», предположительно, не справился с управлением и совершил наезд на металлическое барьерное ограждение с последующим съездом в левый по ходу движения кювет. В результате ДТП пострадали пассажиры данного автомобиля: женщина и молодой человек, которые после оказания медицинской помощи были отпущены, сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области.

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