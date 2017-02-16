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16.02.2017 12:21 Тульский предприниматель торговал вещами с поддельной символикой ЧМ по футболу Вести-Тула





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Так, прокуратурой Привокзального округа установлено, что одним из индивидуальных предпринимателей допускалась реализация спортивных шорт и сумок, маркированных товарными знаками «ФИФА-2018» в отсутствие соответствующих договоров с Международной федерацией футбола.



Прокурором Привокзального района в отношении индивидуального предпринимателя вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, которое сейчас находится на рассмотрении в Арбитражном суде Тульской области.



В Туле начали продавать поддельную символику Чемпионата мира по футболу 2018 года. До начала турнира ещё полтора года, но уже находятся люди, которые пытаются обогатиться за счёт атрибутики.Так, прокуратурой Привокзального округа установлено, что одним из индивидуальных предпринимателей допускалась реализация спортивных шорт и сумок, маркированных товарными знаками «ФИФА-2018» в отсутствие соответствующих договоров с Международной федерацией футбола.Прокурором Привокзального района в отношении индивидуального предпринимателя вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, которое сейчас находится на рассмотрении в Арбитражном суде Тульской области.

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