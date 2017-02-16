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НОВОСТИ | Общество



16.02.2017 11:35 У тульских дачников закипела работа
Виктория Живейнова

У тульских дачников закипела работа

| фото |
В повестке дня дачника - три самых распространенных культуры: сладкий перец, баклажаны и томаты. Именно их сейчас еще не поздно высадить на рассаду. Овощи бывают раннего, среднего и позднего срока созревания. Отталкиваясь от этого и нужно рассчитывать срок посева.

Директор садового центра, ландшафтный дизайнер Ирина Ульянова говорит, что «если в начале февраля посеем томаты раннего срока созревания, то к моменту высадки они будут уже с помидорами, что не очень хорошо».

Агрономы советуют при посеве пользоваться стимуляторами роста, только надо обращать внимание на состав. Если вы дачник начинающий, не экспериментируйте с посевом семян на рассаду, выберите классический способ. О нем расскажем прямо сейчас. Сажать будем желтый и фиолетовый сладкие перцы.

«Берем любую емкость, делаем шилом отверстия, - рассказывает Ирина Ульянова. - Грунт я беру пропаренный, подготовленный, обязательно утрамбовываю его лопаточкой. Делаю бороздки, проливаю их, раскладываю семена где-то на расстоянии сантиметра полтора. Засыпаю, далее поливаю водичкой с добавлением того же стимулятора роста. И в конце закрываем крышкой».

Если почва подсохла, то ее можно обрызгать сверху. Когда появились первые 3-4 листа, рассаду необходимо пикировать, то есть предоставить малышам свое отдельное жилище в пластиковых или картонных стаканчиках. Именно сейчас время у дачников меряется не днями и часами, а минутами и секундами. И если их, драгоценные, не упустить, то через несколько месяцев на наших столах будут вкусные, свежие, безопасные для здоровья, а, главное, выращенные с любовью овощи!













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