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НОВОСТИ | Общество



16.02.2017 10:31 За год 13 тысяч молодых туляков испытали себя комплексом ГТО
Екатерина Никифорова

За год 13 тысяч молодых туляков испытали себя комплексом ГТО

| фото |
Анастасия Пряшникова стала рекордсменской среди туляков в испытаниях ГТО по стрельбе - 44 выбитых очка из 50. Рекорд был установлен во время проведения второго городского фестиваля «Готов к труду и обороне». В нем участвовали более полутысячи школьников из 42 центров образования. Участники состязались в общекомандных и личных зачетах.

Первое тестирование ГТО в Туле прошло 15 февраля 2016 года. За это время 13 тысяч школьников и студентов добровольно приступили к испытаниям. Из них 3000 человек уже получили золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия. Также туляки успешно выступили на всероссийском этапе фестиваля по сдаче ГТО, где попали в десятку сильнейших.

Как рассказал руководитель Центра ГТО города Тулы Олег Жилкин, «год назад в начале пути было сложновато, сейчас ребята специально тренируются, готовятся. Самое большое достижение этого года в том, что ребят к нам в центр приводят не учителя, а родители».

В планах организаторов - создание фестиваля ГТО для детей от шести лет.













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