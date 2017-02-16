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16.02.2017 10:14 На новомосковском «Огнеупоре» покончили с рыжим снегом Виталий Моторин





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До предела ситуация, по словам экологов, обострилась в 2014. Как рассказал председатель Тульской региональной общественной организации «Экологическая защита» Вадим Баранов, «в состав пыли от завода входили диоксиды алюминия, железа – опасные канцерогены. Модернизации производства не было несколько десятилетий».



Это уже назвали важным событием для всего 100-тысячного города. Одно из самых неэкологичных производств Новомосковска в одно из самых чистых должна превратить установленная система очистки. Белый и чистый пар из трубы - понятно даже обывателям - намного лучше, чем прежний красный.



По словам главы администрации Новомосковска Вадима Жерздева, «два года назад, когда участились жалобы, мы рекомендовали руководству завода, которое сейчас новое, сделать экологическую программу. Присоединилось Правительству Тульской области. Программа была разработана в конце 2015 года. Сейчас выбросы не представляют никакой угрозы».



Обошлась предприятию такая модернизация более чем в 80 миллионов рублей, еще около 40 предстоит потратить в этом году на аналогичное оборудование второй линии. Но новое руководство завода в отличие от своих предшественников значимость этих вложений понимает, называя их не расходами, а инвестициями. «Это европейские стандарты, - говорит генеральный директор Александр Карлов. – Относительно старого производства снижение выброса пыли произошло в два с половиной-три раза. Одна из задач сейчас – улучшить имидж предприятия, привлечь молодые кадры».



К объявленному в стране Году экологии не готовились, но получилось символично, говорят на предприятии. На его территории поверх рыжих барханов уже начал ложиться новый чистый снег.



Рыжие здания, рыжая техника и даже рыжий снег - пейзажи близ Новомосковского огнеупорного завода, прямо скажем, марсианские. Издержка местного производства кирпичей - пыль именно такого цвета, которая оседает вокруг. И руководство предприятия уверяет, что теперь это в прошлом. Страдали от такой плачевной экологии жители близлежащего микрорайона и более 300 сотрудников самого предприятия.До предела ситуация, по словам экологов, обострилась в 2014. Как рассказал председатель Тульской региональной общественной организации «Экологическая защита» Вадим Баранов, «в состав пыли от завода входили диоксиды алюминия, железа – опасные канцерогены. Модернизации производства не было несколько десятилетий».Это уже назвали важным событием для всего 100-тысячного города. Одно из самых неэкологичных производств Новомосковска в одно из самых чистых должна превратить установленная система очистки. Белый и чистый пар из трубы - понятно даже обывателям - намного лучше, чем прежний красный.По словам главы администрации Новомосковска Вадима Жерздева, «два года назад, когда участились жалобы, мы рекомендовали руководству завода, которое сейчас новое, сделать экологическую программу. Присоединилось Правительству Тульской области. Программа была разработана в конце 2015 года. Сейчас выбросы не представляют никакой угрозы».Обошлась предприятию такая модернизация более чем в 80 миллионов рублей, еще около 40 предстоит потратить в этом году на аналогичное оборудование второй линии. Но новое руководство завода в отличие от своих предшественников значимость этих вложений понимает, называя их не расходами, а инвестициями. «Это европейские стандарты, - говорит генеральный директор Александр Карлов. – Относительно старого производства снижение выброса пыли произошло в два с половиной-три раза. Одна из задач сейчас – улучшить имидж предприятия, привлечь молодые кадры».К объявленному в стране Году экологии не готовились, но получилось символично, говорят на предприятии. На его территории поверх рыжих барханов уже начал ложиться новый чистый снег.







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