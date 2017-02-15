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НОВОСТИ | Общество



15.02.2017 19:27 У тульского спорта есть «Перспектива»
Полина Ермолаева



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Тепло и сухо – еще недавно в областной спортивной школе олимпийского резерва не могли этим похвастать. «Здесь были установлены окна с нарушением технологии. В результате из-за влажности образовывался грибок. В ходе ремонтных работ были переустановлены окна, утеплен фасад», - рассказывает инженер этого образовательного учреждения Михаил Мозжечков.

На ремонт школы в этом году не были заложены средства и «Перспектива» выполнила работы, не дожидаясь следующего сезона. В июле 2016-го губернатор провел совещание с представителями спортивных федераций области, на котором обозначился ряд проблемных вопросов. И эти вопросы сегодня успешно решаются фондом. Как рассказала директор фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева, «…перечислены денежные средства на поддержку следж-хоккея, хоккея, волейбола, баскетбола».

Два образовательных учреждения получили помощь в виде ремонтных работ. В этом списке как раз – школа, где тренируются дзюдоисты в Туле. Еще один крупный проект – ремонт общежития колледжа олимпийского резерва в Новомосковске. «В конце декабря были заменены все окна. Здание не ремонтировалось с семидесятых годов прошлого века», - рассказывает председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев.

Планов у фонда на сегодня много и все они направлены на то, чтобы в области не только профессиональные спортсмены процветали, но и простые туляки делали выбор в пользу здорового образа жизни!















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