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15.02.2017 19:02 В Тульской области отделения ДОСААФ столкнулись с финансовыми трудностями "Вести-Тула"





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Ефремовское, Новомосковское и Узловское отделения ДОСААФ работают себе в убыток. В Ефремове, например, автошкола задолжала более семисот тысяч по налогам и более трехсот тысяч – по зарплате сотрудникам. Правда, порядка половины долга будет погашена, когда ученики, оплачивающие обучение в рассрочку, внесут полные суммы.



«При такой модели финансирования у вас задолженность будет существовать всегда. Ну и смысл существования тогда организации при таком подходе. Получается, что заказа централизованного нет», - отметил председатель Правительства Тульской области Юрий Андрианов.



По словам начальника ефремовской автомобильной школы ДОСААФ России Владимира Харченко, «…заказ есть для вооруженных сил. Из федерального бюджета деньги в полном объеме перечисляются после того, как мы подготовим водителей».

Как можно воздействовать на ситуацию и чем может помочь правительство региона – выясняли сегодня чиновники. Что касается спасения «утопающих» филиалов ДОСААФ, частично решит проблему помощь из федерального центра.



Как рассказала заместитель председателя Правительства Тульской области Юлия Вепринцева, «…была перечислена часть денежных средств на погашение долгов по заработной плате для трех школ ДОСААФ. В том числе и Ефремовской школе. Была договоренность, что до 1 апреля будет составлена дорожная карта по погашению задолженности по заработной плате».

Долги по зарплате в Тульской области исчисляются миллионами рублей, и простые туляки остаются в заложниках у предприятий, чьи дела идут не очень хорошо. Это различные фирмы, аграрные компании и индивидуальные предприниматели. Частные случаи сегодня разбирали на заседании вневедомственной комиссии в правительстве региона.Ефремовское, Новомосковское и Узловское отделения ДОСААФ работают себе в убыток. В Ефремове, например, автошкола задолжала более семисот тысяч по налогам и более трехсот тысяч – по зарплате сотрудникам. Правда, порядка половины долга будет погашена, когда ученики, оплачивающие обучение в рассрочку, внесут полные суммы.«При такой модели финансирования у вас задолженность будет существовать всегда. Ну и смысл существования тогда организации при таком подходе. Получается, что заказа централизованного нет», - отметил председатель Правительства Тульской области Юрий Андрианов.По словам начальника ефремовской автомобильной школы ДОСААФ России Владимира Харченко, «…заказ есть для вооруженных сил. Из федерального бюджета деньги в полном объеме перечисляются после того, как мы подготовим водителей».Как можно воздействовать на ситуацию и чем может помочь правительство региона – выясняли сегодня чиновники. Что касается спасения «утопающих» филиалов ДОСААФ, частично решит проблему помощь из федерального центра.Как рассказала заместитель председателя Правительства Тульской области Юлия Вепринцева, «…была перечислена часть денежных средств на погашение долгов по заработной плате для трех школ ДОСААФ. В том числе и Ефремовской школе. Была договоренность, что до 1 апреля будет составлена дорожная карта по погашению задолженности по заработной плате».









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