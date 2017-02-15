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15.02.2017 17:55 В Туле чиновники проверили работу маршруток "Вести-Тула"





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Как выяснили сотрудники управления по транспорту и дорожному хозяйству, микроавтобусы, перевозящие пассажиров от детской областной больницы до Городского переулка, в дневное время движение не осуществляли.



Это привело к грубому нарушению расписания. Кстати, с сегодняшнего дня в регионе началась профилактическая операция «Маршрутка». Качество обслуживания перевозчиков и исправность авто будут оценивать еще и госавтоинспекторы.





В течение почти двух часов контролирующие органы не могли дождаться тульскую маршрутку № 22.Как выяснили сотрудники управления по транспорту и дорожному хозяйству, микроавтобусы, перевозящие пассажиров от детской областной больницы до Городского переулка, в дневное время движение не осуществляли.Это привело к грубому нарушению расписания. Кстати, с сегодняшнего дня в регионе началась профилактическая операция «Маршрутка». Качество обслуживания перевозчиков и исправность авто будут оценивать еще и госавтоинспекторы.

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