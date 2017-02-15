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15.02.2017 15:38 В Новодолецкой школе закрыли несколько классов "Вести-Тула"





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Как установил суд, в учебном заведении протекает кровля. В результате в трёх кабинетах потолок и стены отсырели, покрылись грибком, использование искусственного освещения в кабинетах также затруднено. Все это создаёт угрозу для учеников.



Директор школы факта нарушений не отрицала. Однако, пока постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.







На три месяца закрыто несколько классов Новодолецкой школы в деревне Зубково Белёвского района за нарушение санитарно-эпидемических норм.Как установил суд, в учебном заведении протекает кровля. В результате в трёх кабинетах потолок и стены отсырели, покрылись грибком, использование искусственного освещения в кабинетах также затруднено. Все это создаёт угрозу для учеников.Директор школы факта нарушений не отрицала. Однако, пока постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

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