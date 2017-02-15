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15.02.2017 15:30 В Туле почтили память воинов-интернационалистов "Вести-Тула"





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По сложившейся традиции, мероприятия прошли в оружейной столице у памятника «Тулякам, погибшим в локальных войнах». Почтить память воинов-туляков сегодня в первой половине дня собрались ветераны боевых действий, жители и гости Тулы, просто неравнодушные люди.



«Их мужество, героизм – пример для подражания. То боевое братство, которое сегодня есть, уверен, будет существовать еще очень долго. Это символ того, что никто не забыт и ничто не забыто», - сказал председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов.



Сегодня 28 годовщина вывода советских войск из Афганистана. Именно в этот день, 15 февраля 1989 года последние войска Советской армии покинули территорию этого государства. Так завершилась «афганская война», длившаяся ровно 113 месяцев или 3 тысячи 285 дней. Этот день считается Днём Памяти исполнявших служебный долг за пределами Отечества.По сложившейся традиции, мероприятия прошли в оружейной столице у памятника «Тулякам, погибшим в локальных войнах». Почтить память воинов-туляков сегодня в первой половине дня собрались ветераны боевых действий, жители и гости Тулы, просто неравнодушные люди.«Их мужество, героизм – пример для подражания. То боевое братство, которое сегодня есть, уверен, будет существовать еще очень долго. Это символ того, что никто не забыт и ничто не забыто», - сказал председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов.











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