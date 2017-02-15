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15.02.2017 17:13 «Кнопка жизни» доступна тулякам в розничной сети «Ростелекома» Вести-Тула





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В более чем 200 центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» по всей стране можно приобрести часы-GPS-трекер, в которые встроена кнопка SOS для связи с круглосуточным центром помощи. Одно нажатие и пользователь устройства «Кнопка жизни» моментально связывается с центром помощи, где на линии круглосуточно дежурит специалист с медицинским образованием. Оператор определяет причину вызова, местоположение и направляет необходимую помощь: скорую, полицию, МЧС и другие службы, а также оповещает родственников и соседей о случившемся.



Ключевые функции «Кнопки жизни»:

• Экстренная помощь: прием и обработка SOS вызова, оператор на линии 24/7, нет пропущенных и потерянных вызовов;

• Мониторинг: определение местонахождения человека, отправка родственникам отчетов о перемещении;

• Личный кабинет, мобильное приложение: контроль местоположения человека, геолокация, точность до 10 метров;

• Вся Россия: услуга действует в любой точке страны.



Без заботы о близких невозможно представить нашу жизнь



«Забота о близких имеет наибольшее значение в нашей жизни. Для нас очень важно, что в офисах «Ростелекома» появилась социальная услуга, которая позволит нашим клиентам чувствовать себя уверенными и спокойными за своих родителей и детей. Новый социальный продукт логично дополняет нашу линейку сервисов и услуг для дома и семьи», – отметила коммерческий директор ООО «Ростелеком – Розничные системы» Марина Бибикова.



Приобрести часы-GPS-трекер можно в Центре продаж и обслуживания клиентов по адресу: г.Тула, пр.Ленина, 31.



ООО «Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») начинает сотрудничество с социально-ориентированным проектом «Кнопка жизни», который представляет первую в России систему медицинской сигнализации.В более чем 200 центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» по всей стране можно приобрести часы-GPS-трекер, в которые встроена кнопка SOS для связи с круглосуточным центром помощи. Одно нажатие и пользователь устройства «Кнопка жизни» моментально связывается с центром помощи, где на линии круглосуточно дежурит специалист с медицинским образованием. Оператор определяет причину вызова, местоположение и направляет необходимую помощь: скорую, полицию, МЧС и другие службы, а также оповещает родственников и соседей о случившемся.Ключевые функции «Кнопки жизни»:• Экстренная помощь: прием и обработка SOS вызова, оператор на линии 24/7, нет пропущенных и потерянных вызовов;• Мониторинг: определение местонахождения человека, отправка родственникам отчетов о перемещении;• Личный кабинет, мобильное приложение: контроль местоположения человека, геолокация, точность до 10 метров;• Вся Россия: услуга действует в любой точке страны.Без заботы о близких невозможно представить нашу жизнь«Забота о близких имеет наибольшее значение в нашей жизни. Для нас очень важно, что в офисах «Ростелекома» появилась социальная услуга, которая позволит нашим клиентам чувствовать себя уверенными и спокойными за своих родителей и детей. Новый социальный продукт логично дополняет нашу линейку сервисов и услуг для дома и семьи», – отметила коммерческий директор ООО «Ростелеком – Розничные системы» Марина Бибикова.Приобрести часы-GPS-трекер можно в Центре продаж и обслуживания клиентов по адресу: г.Тула, пр.Ленина, 31.

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