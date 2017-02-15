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НОВОСТИ | Общество



15.02.2017 14:44 В музее «Тульские древности» вспомнили о Ростиславе Лозинском
Вести-Тула

В музее «Тульские древности» вспомнили о Ростиславе Лозинском

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Его именем названа одна из улиц в центре города. Он был настоятелем храма 12 апостолов, а еще написал больше 40 работ по истории местных православных святынь, одним из первых начал приводить в порядок старинные захоронения на Всехсвятском кладбище, собрал вокруг себя единомышленников.

Всё это о Ростиславе Лозинском, протоиерее и докторе богословия. В этом году исполняется 105 лет со дня его рождения. Накануне в музее «Тульские древности» собрались люди, которые знали отца Ростислава. Была презентована книга воспоминаний о нем.

«Равного сейчас не могу никого поставить, - говорит отец Иоанн Суворов, настоятель храма Космы и Дамиана в посёлке Петелино. – Это спокойный, мудрый старец, пастырь. Он благословлял по-особому – медленно налагал руку и смотрел в глаза».
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