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15.02.2017 14:29 В Туле стали забывать, как правильно пишется «город-герой» Вести-Тула





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Как пояснила учитель русского языка и литературы лицея №2 города Тулы Анна Воробьёва, «Тула тире город, так как подлежащее и сказуемое выражены существительным в именительном падеже. Это знак пунктуации. При написании «город-герой» город – сказуемое, а герой – приложение, особый вид определения, который выражен существительным. В постпозиции после определяемого слова он должен писаться через дефис. Это программа восьмого класса».



Хронически не везет нам со словами «город-герой». Пару лет назад футболисты «Арсенала» вышли на матч чемпионата России против «ЦСКА» в форме, где была допущена ошибка - отсутствовал дефис.



Забыты школьные учебники... На тульских остановочных павильонах нового образца по-новому написаны и слова «город-герой» - без дефиса. Вся фраза звучит так «Тула - город-герой». После слова «Тула» стоит тире, а вот дальше грамматика хромает.Как пояснила учитель русского языка и литературы лицея №2 города Тулы Анна Воробьёва, «Тула тире город, так как подлежащее и сказуемое выражены существительным в именительном падеже. Это знак пунктуации. При написании «город-герой» город – сказуемое, а герой – приложение, особый вид определения, который выражен существительным. В постпозиции после определяемого слова он должен писаться через дефис. Это программа восьмого класса».Хронически не везет нам со словами «город-герой». Пару лет назад футболисты «Арсенала» вышли на матч чемпионата России против «ЦСКА» в форме, где была допущена ошибка - отсутствовал дефис.





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