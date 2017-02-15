НОВОСТИ | Общество







15.02.2017 12:08 У тульского предпринимателя изъяли партию «питьевых» лосьонов Вести-Тула





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Всего же в ходе надзорных мероприятий проверено 125 объектов торговли, в которых возможна реализация спиртосодержащей непищевой продукции. За установленные нарушения в части несоблюдения правил продажи отдельных видов товаров, условий хранения, отсутствия сопроводительной документации составлено 80 протоколов об административном правонарушении, снято с реализации 2,85 литра парфюмерно-косметической продукции.



В тульских торговых точках до сих пор продают лосьон «Боярышник». В этом убедились сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора, проверившие места торговли, в которых возможна реализация спиртосодержащей непищевой продукции. Гигиенические средства «Огуречный», «Зверобой» и другие обнаружили у одного из тульских индивидуальных предпринимателей. Вся партия лосьонов арестована.Всего же в ходе надзорных мероприятий проверено 125 объектов торговли, в которых возможна реализация спиртосодержащей непищевой продукции. За установленные нарушения в части несоблюдения правил продажи отдельных видов товаров, условий хранения, отсутствия сопроводительной документации составлено 80 протоколов об административном правонарушении, снято с реализации 2,85 литра парфюмерно-косметической продукции.

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