НОВОСТИ | Общество







15.02.2017 11:19 14 февраля в Туле заключили брак 14 пар Екатерина Никифорова





| фото |



Главный атрибут праздника Святого Валентина - открытки в виде сердечек - «валентинки» со словами о любви. А можно признаться в чувствах и на языке цветов. Причем, не только даме сердца, но и ее покорителю. Тульские флористы убеждены, что прежние стереотипы устарели, и букет вполне подойдет для вручения мужчине.



День святого Валентина известен со времен древнего Рима. По одной из версий, он посвящен памяти католического священника, осмелившегося венчать молодых вопреки императорской воле, за что и был казнен. Зато получил статус покровителя всех влюбленных. Отмечают этот праздник и православные, и вообще неверующие, считая его отличным поводом для проявления самых добрых чувств к своим близким.



Но не будем забывать и об исконном российском празднике – Дне семьи, любви и верности, который приходится на 8 июля. Кстати, в прошлом году в этот день вступили в брак 75 пар! Совет да любовь всем, кто обрел свою половинку!



Достаточно официальная церемония даже скептиков трогает до глубины души. Еще бы - рождается новая семья! Яна и Александр Королёвы познакомились меньше года назад и уже вскоре решили никогда не расставаться. В День всех влюбленных сыграли свадьбу.Главный атрибут праздника Святого Валентина - открытки в виде сердечек - «валентинки» со словами о любви. А можно признаться в чувствах и на языке цветов. Причем, не только даме сердца, но и ее покорителю. Тульские флористы убеждены, что прежние стереотипы устарели, и букет вполне подойдет для вручения мужчине.День святого Валентина известен со времен древнего Рима. По одной из версий, он посвящен памяти католического священника, осмелившегося венчать молодых вопреки императорской воле, за что и был казнен. Зато получил статус покровителя всех влюбленных. Отмечают этот праздник и православные, и вообще неверующие, считая его отличным поводом для проявления самых добрых чувств к своим близким.Но не будем забывать и об исконном российском празднике – Дне семьи, любви и верности, который приходится на 8 июля. Кстати, в прошлом году в этот день вступили в брак 75 пар! Совет да любовь всем, кто обрел свою половинку!







Читать @gtrktula

















