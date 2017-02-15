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15.02.2017 11:08 Столичные звёзды приглашают туляков на комедию «Сублимация любви» Вести-Тула





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И вроде бы все складывалось удачно, если бы пассия героя не вела двойную игру. Ну, а чем все закончится, тульский зритель узнает уже 20 февраля: в этот день смешную и поучительную историю на сцене Городского концертного зала представят Марат Башаров, Владимир Стержаков и Ирина Медведева. Начало спектакля в 19 часов.



Напрасно мнение, что только женщины изобретательны в покорении мужских сердец. Бывает, что и мужчины готовы пойти на все, чтобы привлечь внимание прекрасной дамы. Так и случилось с персонажем ошеломляющей комедии «Сублимация любви» - депутатом итальянского парламента, ради покорения понравившейся ему красивой писательницы пошедшего на подлог: чужие литературные труды он стал выдавать за свои.И вроде бы все складывалось удачно, если бы пассия героя не вела двойную игру. Ну, а чем все закончится, тульский зритель узнает уже 20 февраля: в этот день смешную и поучительную историю на сцене Городского концертного зала представят Марат Башаров, Владимир Стержаков и Ирина Медведева. Начало спектакля в 19 часов.

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