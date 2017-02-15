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НОВОСТИ | Общество



15.02.2017 10:45 Тульские единороссы подарили книги районным библиотекам
Вести-Тула

Тульские единороссы подарили книги районным библиотекам

| фото |
Международный день книгодарения 14 февраля ежегодно отмечают жители более 30 стран мира. В 2017 году к акции присоединились и туляки. В универсальной научной библиотеке организовали мероприятие «Дарите книги с любовью». Здесь собрались представители районных библиотек. Они были отмечены благодарственными письмами и грамотами за активную общественную деятельность.

В качестве подарка от фракции «Единая Россия» были переданы книги. Теперь они займут своё место в библиотеках, и каждый юный читатель сможет найти для себя полезную, важную и нужную пищу для ума. По словам секретаря тульского регионального отделения партии «Единая Россия» Николая Воробьёва, «наши библиотеки не просто живи. Это, наверное, одни из самых лучших, серьёзных общественных организаций, которые собирают людей различных возрастов».
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