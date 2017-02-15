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15.02.2017 10:28 Тульские машиностроители обсудили перспективы выпуска гражданской продукции Вести-Тула





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Этот вопрос включен в повестку не случайно. Во время посещения в 2016 году Тулы президент России Владимир Путин сказал о том, что обновленные производственные мощности недопустимо использовать «для выпуска сковородок» - будущее оборонной промышленности в увеличении доли производства высокотехнологичной продукции, ориентированной на потребности передовых наукоемких отраслей. Вопросы перед тульскими оборонными предприятиями стоят непростые, но они успешно решаются.



Сегодня, несмотря на безусловный приоритет исполнения гособоронзаказа, в портфеле наших организаций есть продукты гражданского назначения. Располагая современной производственной и кадровой базой, тульские заводы выпускают уникальную высокотехнологичную продукцию.



По словам председателя Правительства Тульской области Юрия Андрианова, «и «КБП», и «Сплав», «Туламашзавод», «КРЭМЗ», «Стрела» все эти годы успешно занимаются гражданскими разработками. Это и медицинское оборудование, и дизельные котлы, и дизельные установки и так далее. Эту продукцию мы неоднократно видели на выставках. Жизнь заставляет этим заниматься для организации полного цикла, обеспечения экономических показателей, занятости, поддержания технологий».



Развитие в не самых простых экономических условиях обсудили участники заседания совета регионального отделения «Союз машиностроителей России». Основной темой выступлений и дебатов стала возможность предприятий машиностроения активно участвовать в региональном заказе на гражданскую продукцию.Этот вопрос включен в повестку не случайно. Во время посещения в 2016 году Тулы президент России Владимир Путин сказал о том, что обновленные производственные мощности недопустимо использовать «для выпуска сковородок» - будущее оборонной промышленности в увеличении доли производства высокотехнологичной продукции, ориентированной на потребности передовых наукоемких отраслей. Вопросы перед тульскими оборонными предприятиями стоят непростые, но они успешно решаются.Сегодня, несмотря на безусловный приоритет исполнения гособоронзаказа, в портфеле наших организаций есть продукты гражданского назначения. Располагая современной производственной и кадровой базой, тульские заводы выпускают уникальную высокотехнологичную продукцию.По словам председателя Правительства Тульской области Юрия Андрианова, «и «КБП», и «Сплав», «Туламашзавод», «КРЭМЗ», «Стрела» все эти годы успешно занимаются гражданскими разработками. Это и медицинское оборудование, и дизельные котлы, и дизельные установки и так далее. Эту продукцию мы неоднократно видели на выставках. Жизнь заставляет этим заниматься для организации полного цикла, обеспечения экономических показателей, занятости, поддержания технологий».





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