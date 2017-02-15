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НОВОСТИ | Общество



15.02.2017 09:37 Алексей Дюмин собрал представителей различных национальностей и конфессий
Вести-Тула

Алексей Дюмин собрал за круглым столом представителей различных национальностей и конфессий

| фото |
Армяне, азербайджанцы, дагестанцы, евреи, цыгане, татары и узбеки собрались 14 февраля 2017 года в Туле за круглым столом, а объединил всех глава региона Алексей Дюмин. Под руководством губернатора в областной столице обсуждали взаимоотношения представители различных национальностей и конфессий.

Собравшиеся говорили о фестивалях национальных культур области. Крупнейший из них – «Страна в миниатюре» - по поручению Алексея Дюмина должен стать в этом году уже межрегиональным. Так же обсудили деятельность финансируемых из-за рубежа некоммерческих организаций, которые стремятся расшатать отношения между народами России. Основной же темой, впрочем, стало воспитание молодежи. «Мы начинаем новый формат нашего общения, переходим на новый уровень. Мы все люди разные, но объединяет нас любовь к своей родине, преданность отчизне и малой родине, на которой мы живем», - сказал губернатор.

Так же за круглым столом присутствовали религиозные лидеры православия, католицизма, ислама и иудаизма. Позиции различных церквей в этом вопросе, на удивление, похожи. Залог добрососедства духовенство видит в укреплении национальных традиций и общении, ведь всякое непонимание идет от незнания своих соседей.

«Важно сохранять то достояние, которое мы наследовали от наших отцов, - отметил митрополит Тульский и Ефремовский Алексий. - Это межнациональный мир, глубокое уважение к различным традициям, в том числе и религиозным, искренняя атмосфера дружбы и соработничества на общее благо».

«Я всегда говорю прихожанам, что русский язык всегда был, есть и будет объединяющим. Я, татарин, не могу понять чеченца, чеченец – дагестанца, а русский язык всегда нас объединял», - сказал имам Тулы и Тульской области Ришат Давыдов.
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