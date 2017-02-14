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|14.02.2017 19:04 Краеведческий музей поведал о «Тульской истории любви»
|"Вести-Тула"
Прогуляться по романтическим страницам истории Тулы могли сегодня те, кто пришел на лекцию «Тульская история любви» в краеведческом музее.
Здесь уверены, что хотя Тула и оружейный город, но в стальных душах его жителей всегда находилось место самым нежным чувствам. Существуют даже легенды о трепетных отношениях оружейников и их вдохновительницах-женщинах. В разных залах экскурсоводы делали акценты на интересных фактах.
«Например, мы рассказываем о том, что Тульская область находится в зоне рискованного земледелия и крестьянам было очень важно, чтобы семья была большая и дружная. Ведь только так можно было обрабатывать землю и выполнять другие работы по ведению хозяйства», - говорит экскурсовод Тульского областного краеведческого музея Анастасия Гордюшина.
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