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14.02.2017 18:51 В квитанциях туляков появилась новая аббревиатура "Вести-Тула"





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Однако, в платежках за электроэнергию появилась новая аббревиатура ОКР - общий коммунальный ресурс. Причем, в сноске указано, что данная квитанция является офертой. Что это значит? Законно ли это и что грозит жильцам? Ресурсники и жилинспекция ситуацию пока не комментирует, а между тем, у туляков накапливаются вопросы.



«Я оплатил квитанцию, но не буду платить за ОКР. Откуда это взялось? Мы же платим ОДН, там электроэнергия в коммунальной квитанции есть. Больше стало на 200 рублей, а здесь еще прописали 145. Как это называется, откуда? Решение жильцов? Когда это было собрание? Оно, было тайное, выходит?», - возмущается туляк Александр Дубинин.



Такие вот «тайные собрания», существующие только на бумаге, выявляют сотрудники прокуратуры. На днях, по результатам проверки возбуждено уголовное дело. Как рассказал помощник прокурора Привокзального района Тулы Александра Миронова, «…с марта 2015 года по октябрь 2016-го неустановленным лицом были подделаны протоколы общих собраний собственников помещений четырех многоквартирных жилых домов, расположенных в поселке Косая Гора.



К теме ОКР и законности его начисления мы еще вернемся в следующих выпусках тульских «Вестей», как только получим комментарии от жилищной инспекции и руководства компании «ТНС-Энерго».

Не успели попрощаться с ОДН - новая непонятная аббревиатура появилась в квитанциях. Мы уже не раз рассказывали о том, что с нового года оплату потребления ресурсов (электроэнергии, водоснабжения) за общедомовые нужды перенесли в графу «ремонт и содержание жилья». И многие жители заметили - сумма действительно увеличилась .Однако, в платежках за электроэнергию появилась новая аббревиатура ОКР - общий коммунальный ресурс. Причем, в сноске указано, что данная квитанция является офертой. Что это значит? Законно ли это и что грозит жильцам? Ресурсники и жилинспекция ситуацию пока не комментирует, а между тем, у туляков накапливаются вопросы.«Я оплатил квитанцию, но не буду платить за ОКР. Откуда это взялось? Мы же платим ОДН, там электроэнергия в коммунальной квитанции есть. Больше стало на 200 рублей, а здесь еще прописали 145. Как это называется, откуда? Решение жильцов? Когда это было собрание? Оно, было тайное, выходит?», - возмущается туляк Александр Дубинин.Такие вот «тайные собрания», существующие только на бумаге, выявляют сотрудники прокуратуры. На днях, по результатам проверки возбуждено уголовное дело. Как рассказал помощник прокурора Привокзального района Тулы Александра Миронова, «…с марта 2015 года по октябрь 2016-го неустановленным лицом были подделаны протоколы общих собраний собственников помещений четырех многоквартирных жилых домов, расположенных в поселке Косая Гора.К теме ОКР и законности его начисления мы еще вернемся в следующих выпусках тульских «Вестей», как только получим комментарии от жилищной инспекции и руководства компании «ТНС-Энерго».











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