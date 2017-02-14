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14.02.2017 18:28 Сегодня в Новомосковске устраняли порыв на теплотрассе "Вести-Тула"





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Ни один жилой дом, ни один социальный объект в результате коммунальной аварии не остался без тепла. Ремонтные работы начались незамедлительно. В настоящее время все центральные тепловые пункты выведены на нормальный режим функционирования.

В Новомосковске накануне вечером произошел порыв на теплотрассе. Как рассказал глава администрации Новомосковска Вадим Жерздев, «…в 20 часов 50 минут произошла большая утечка на первичном контуре от Новомосковской ГРЭС. Оперативно были предприняты меры по перекрытию трубы и переключению существующей схемы теплоснабжения по резервному варианту».Ни один жилой дом, ни один социальный объект в результате коммунальной аварии не остался без тепла. Ремонтные работы начались незамедлительно. В настоящее время все центральные тепловые пункты выведены на нормальный режим функционирования.











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