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14.02.2017 17:16 Тульский конькобежец завоевал медали в Эрфурте Александр Конов





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Подопечный тренера Елены Прусовой в составе сборной России занял второе место в командной гонке, и с результатом 36,01 сотая секунды был третьим в забеге на 500 метров. В общем зачёте Кубка мира Артём Золотарёв на «пятисотметровке» также стал обладателем бронзовой медали.





Тульский конькобежец Артём Золотарёв завоевал две медали на заключительном, третьем этапе Кубка мира среди молодёжи до 23-х лет в немецком Эрфурте.Подопечный тренера Елены Прусовой в составе сборной России занял второе место в командной гонке, и с результатом 36,01 сотая секунды был третьим в забеге на 500 метров. В общем зачёте Кубка мира Артём Золотарёв на «пятисотметровке» также стал обладателем бронзовой медали.

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