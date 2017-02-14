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14.02.2017 12:15 В день памяти Ростислава Лозинского в Туле пройдёт презентация книги о нём Вести-Тула





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В этом году, наконец, вышла в свет единственная книга об этом уникальном человеке – с воспоминаниями близкого круга отца Ростислава, его единомышленников. 14 февраля 2017 года в 14 часов в музее «Тульские древности» пройдет презентация издания и встреча с близкими богослова, посвященная 105-летию со дня рождения Ростислава Романовича. Вход свободный.



Сегодня – день памяти Ростислава Лозинского, священника, духовника, учителя, деятеля культуры, оставившего неизгладимый след в истории Тулы и туляков. 25 лет он отдал Тульской епархии, награжден многими наградами православной церкви, отмечен и званием «Почетный гражданин города Тулы».В этом году, наконец, вышла в свет единственная книга об этом уникальном человеке – с воспоминаниями близкого круга отца Ростислава, его единомышленников. 14 февраля 2017 года в 14 часов в музее «Тульские древности» пройдет презентация издания и встреча с близкими богослова, посвященная 105-летию со дня рождения Ростислава Романовича. Вход свободный.

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