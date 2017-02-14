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НОВОСТИ | Общество



14.02.2017 11:17 Туляки, столкнувшись с равнодушием чиновников на местах, пишут жалобы губернатору
Виталий Моторин

Настоящий айсберг вырос в деревне Иваньково Ясногорского района

| фото |
По-настоящему популярной водонапорную башню в селе Иваньково Ясногорского района сделали местные блогеры. Они сняли ее на фото и видео, разместили в Интернете и там же вступили в полемику с местной администрацией, но переписка к решению проблемы не привела.

Огромный ледяной нарост на башне выглядит устрашающе. Из башни постоянно льется вода. Жители уже опасаются за безопасность сооружения. Так как людям так и не смогли ответить, когда решится проблема, местных чиновников об этом же спросил губернатор Алексей Дюмин. Обещали до 17 февраля устранить проблему, сбить лёд.

А семья из Тулы пожаловалась губернатору на постоянный холод в квартире. В ближайшее время разобраться и найти виновного поручено Жилищной инспекции. “Та ситуация, которая творится в квартире, неприемлема”, - подчеркнул Дюмин.

Комплексное благоустройство Тулы, запланированное на 2017 год, стало еще одной темой совещания. Огромная работа будет проделана по благоустройству набережной Упы. По словам Алексея Дюмина, на проектно-изыскательские работы правительству региона выделен первый транш в размере 150 миллионов рублей. А следующий этап – поиск инвестора на сумму 1,7 миллиарда рублей для реализации данного проекта.

Одной из тем совещания стала демография. Увеличить рождаемость призваны новые меры социальной поддержки. Так, женщинам, родившим первого ребенка до 25 лет, предлагается выплачивать 3000 рублей ежемесячно с полутора до трех лет жизни малыша. На отдельные меры поддержки смогут рассчитывать и студенческие семьи.
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