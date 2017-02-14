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14.02.2017 10:30 Артисты тульского театра “Эрмитаж” открыли фестиваль уличного искусства в Самаре Вести-Тула





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Обычно подобные действа проходят летом. Известный тульский фестиваль «Театральный дворик» в 2017 году состоится с 18 по 24 июля. Уже идут переговоры с его будущими участниками, в их числе и новые коллективы, которые раньше ни разу не приезжали в наш город. Как говорит художественный руководитель театра “Эрмитаж” Сергей Мазанов, “уличное искусство, прежде всего, для людей. Оно на улице, у магазина, под деревом – театр идёт в люди”.



Тульский театр «Эрмитаж» вернулся из Самары. Коллектив участвовал в фестивале уличного искусства «Пластилиновый дождь». Свои спектакли на нем показали более 20 театров и студий. Тулякам выпала миссия открыть мероприятие.Обычно подобные действа проходят летом. Известный тульский фестиваль «Театральный дворик» в 2017 году состоится с 18 по 24 июля. Уже идут переговоры с его будущими участниками, в их числе и новые коллективы, которые раньше ни разу не приезжали в наш город. Как говорит художественный руководитель театра “Эрмитаж” Сергей Мазанов, “уличное искусство, прежде всего, для людей. Оно на улице, у магазина, под деревом – театр идёт в люди”.





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