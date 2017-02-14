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|14.02.2017 10:02 Бывший военком Заокского района, сбивший человека, останется в тюрьме
|Вести-Тула
Бывший военный комиссар Заокского района Алексей Забродин останется в тюрьме. Суд ставил без изменений поданную им апелляционную жалобу. Напомню, ранее суд установил, что 5 декабря 2011 года Забродин, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сбил несовершеннолетнего пешехода.
От полученных повреждений 17-летний подросток скончался в больнице. Суд назначил Алексею Забродину наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, также он лишён права управления транспортными средствами на три года.
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