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НОВОСТИ | Общество



14.02.2017 09:45 Каменские школьники побывали в гостях у Алексея Дюмина
Полина Ермолаева

Каменские школьники побывали в гостях у Алексея Дюмина

| фото |
В гостях у губернатора побывали каменские старшеклассники. Начали с героической истории Тулы, и это перемещение во времени оказалось очень увлекательным, скучающих лиц нам обнаружить не удалось. Посещение Музея оружия немного расслабило взволнованных школьников перед главной встречей, которую вполне можно назвать исторической для каждого из них.

От такого предложения трудно отказаться, еще труднее не спасовать, когда внезапно оказываешься в кресле главы региона. Алексей Дюмин без труда очаровал молодежь прямым и легким разговором с юмором, но на темы глубокие, достойные обсуждения с людьми понимающими – людьми от которых зависит будущее региона. “Я бы хотел, чтобы вы все остались и свой потенциал использовали для развития нашего региона, потому что без вас у нас ничего не получится”, - сказал школьникам губернатор.

От разговоров - к делу, вернее, к подаркам. Юношеская хоккейная команда Каменского района получает из рук губернатора современную спортивную амуницию. О том, что их форма сильно обветшала, ребята рассказали Алексею Дюмину меньше двух недель назад, и совсем не ожидали, что их мечте суждено так быстро сбыться.

От образа экранного - к реальному человеку: это знакомство с руководителем региона школьников не разочаровало. На вопрос, который старшеклассники задали губернатору – о перспективах трудоустройства для молодежи на селе - в завершении насыщенного эмоциями дня они получали ответ из уст министров. Найти себе применение сможет каждый, заверили школьников, над этим сегодня работает серьезная команда. Главное - было бы желание делать свою малую родину сильнее самому!
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