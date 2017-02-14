НОВОСТИ | Происшествия







14.02.2017 09:20 Поездка на тюбинге по дороге закончилась в больнице Вести-Тула





| фото |



В результате такой экстремальной поездки, пассажир ватрушки врезался в припаркованную у края проезжей части “Оку”, после чего был доставлен в районную больницу. Водитель “шестерки” отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. В отношении него был составлен соответствующий административный материал, ему может грозить и уголовная ответственность.



Неудачные покатушки на ватрушке устроили жители Ефремовского района и чуть не поплатились жизнью, попав в дорожно-транспортное происшествие. В минувшую субботу в 12-м часу ночи тридцатилетний водитель “ВАЗ 2106” решил прокатить по проезжей части своего товарища, прицепив к задней части автомобиля тюбинг.В результате такой экстремальной поездки, пассажир ватрушки врезался в припаркованную у края проезжей части “Оку”, после чего был доставлен в районную больницу. Водитель “шестерки” отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. В отношении него был составлен соответствующий административный материал, ему может грозить и уголовная ответственность.

Читать @gtrktula

















