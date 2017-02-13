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13.02.2017 15:28 В Туле решили ускорить аварийно-восстановительный ремонт дорог "Вести-Тула"





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На прошлой неделе в Туле приступили к аварийно-восстановительным работам дорожных участков на улицах Мосина, Октябрьской, Восточном обходе, Советской, Мира, проспекте Ленина. Вместе с тем в ближайшее время бригады приступят к ремонту дорожных объектов на улицах Бондаренко, Рязанской, Алексинском шоссе, и Демидовской плотине. Участники совещания пришли к выводу, что аварийно-восстановительные работы необходимо ускорить.



Наиболее острой стала тема безопасности эксплуатации внутридомового газового оборудования. Напомню, что в связи с участившимися в России случаями взрыва бытового газа наш регион разработал комплекс мер, в рамках которых газовики должны проверить исправность оборудования во всех квартирах. С ноября 2016 года до сегодняшнего дня от газоснабжения было отключено более 80 квартир. И это при том, что доступ к оборудованию предоставляют лишь 50% хозяев жилья. Участники совещания выразили надежду, что управляющие компании будут активнее помогать газовщикам в этом вопросе.



В Туле почти в два раза увеличат количество рабочих бригад, которые ведут ремонт дорог. Соответствующее распоряжение сегодня было озвучено на оперативном совещании в администрации областного центра.На прошлой неделе в Туле приступили к аварийно-восстановительным работам дорожных участков на улицах Мосина, Октябрьской, Восточном обходе, Советской, Мира, проспекте Ленина. Вместе с тем в ближайшее время бригады приступят к ремонту дорожных объектов на улицах Бондаренко, Рязанской, Алексинском шоссе, и Демидовской плотине. Участники совещания пришли к выводу, что аварийно-восстановительные работы необходимо ускорить.Наиболее острой стала тема безопасности эксплуатации внутридомового газового оборудования. Напомню, что в связи с участившимися в России случаями взрыва бытового газа наш регион разработал комплекс мер, в рамках которых газовики должны проверить исправность оборудования во всех квартирах. С ноября 2016 года до сегодняшнего дня от газоснабжения было отключено более 80 квартир. И это при том, что доступ к оборудованию предоставляют лишь 50% хозяев жилья. Участники совещания выразили надежду, что управляющие компании будут активнее помогать газовщикам в этом вопросе.









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