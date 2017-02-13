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13.02.2017 15:22 В «Кванториуме» юным тулякам дают живые знания Виктория Живейнова





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Поласкать слух можно и на арфе без струн, а проверить смекалку предлагают на экспонатах «Башни Ханоя» или «Фигуры в кубе». Наглядно здесь можно понять механизм образования волн и принцип работы американских горок.



В будние дни с классом, в выходные - с родителями. «Кванториум» открыт для всех желающих. И точно родителям не придется просиживать в ожидании любимого чада. Вместе можно решать наглядные физические задачи. Если устали, расслабьтесь возле этого экспоната. Называется он 3Д-рельефы. Создавайте свои пейзажи из кинетического, или проще, живого песка.



Занятия в «Кванториуме» - не только дополнительное образование для детей. Все полученные знания и навыки пригодятся на уроках в школе. Как рассказала руководитель детского технопарка Анастасия Мотехина, «сейчас экскурсии проходят преимущественно для пятых-седьмых классов, для ребят, которые только будут знакомиться с миром физики и геометрии. Это сейчас основное направление деятельности».



Главная задача музея - донести до школьников, что полученные в стенах учебного заведения знания живут не только в учебнике, но и применяются на практике. Они, эти знания, живые, интересные и очень полезные.



Вот так, не касаясь инструмента, можно извлекать из него звуки. Устройство называется терменвокс. Звуки появляются при перемещении рук в электромагнитном поле вблизи двух металлических антенн. Следующий инструмент тоже звучит, но при воздействии вибрации беспорядочная россыпь песка на листе металла начинает выстраиваться в геометрические фигуры.Поласкать слух можно и на арфе без струн, а проверить смекалку предлагают на экспонатах «Башни Ханоя» или «Фигуры в кубе». Наглядно здесь можно понять механизм образования волн и принцип работы американских горок.В будние дни с классом, в выходные - с родителями. «Кванториум» открыт для всех желающих. И точно родителям не придется просиживать в ожидании любимого чада. Вместе можно решать наглядные физические задачи. Если устали, расслабьтесь возле этого экспоната. Называется он 3Д-рельефы. Создавайте свои пейзажи из кинетического, или проще, живого песка.Занятия в «Кванториуме» - не только дополнительное образование для детей. Все полученные знания и навыки пригодятся на уроках в школе. Как рассказала руководитель детского технопарка Анастасия Мотехина, «сейчас экскурсии проходят преимущественно для пятых-седьмых классов, для ребят, которые только будут знакомиться с миром физики и геометрии. Это сейчас основное направление деятельности».Главная задача музея - донести до школьников, что полученные в стенах учебного заведения знания живут не только в учебнике, но и применяются на практике. Они, эти знания, живые, интересные и очень полезные.







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