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13.02.2017 14:59 На двух маршрутах в Туле сократится интервал движения Вести-Тула





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На первый - выйдут дополнительно две единицы техники, что позволит сократить интервал движения после 20 часов до 16 минут, на второй – одна, что, по расчетам, полностью обеспечит потребность в транспортном сообщении между улицей Щегловская засека и Зареченским округом. Изменится ли ситуация к лучшему, - станет ясно уже сегодня.



С сегодняшнего же дня в вечернее время будет скорректировано движение транспортных средств по трамвайному маршруту №7 «Щегловская засека – стадион Металлург» и автобусному 21 - «Малые Гончары - Щегловская засека».На первый - выйдут дополнительно две единицы техники, что позволит сократить интервал движения после 20 часов до 16 минут, на второй – одна, что, по расчетам, полностью обеспечит потребность в транспортном сообщении между улицей Щегловская засека и Зареченским округом. Изменится ли ситуация к лучшему, - станет ясно уже сегодня.

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