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13.02.2017 12:53 Тулякам нужно заявить о налоговых льготах до 1 апреля 2017 года Вести-Тула





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Сделать это можно любым удобным способом: через «Личный кабинет налогоплательщика»; почтовым сообщением или обратившись лично в инспекцию. Перечень льгот размещен на сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Льготы для 15 категорий налогоплательщиков физических лиц предусмотрены Налоговым кодексом Российской Федерации и могут быть дополнительно установлены местной властью по месту нахождения налогооблагаемого имущества.



Если у физического лица в 2016 году впервые возникло право на налоговую льготу в отношении недвижимости или транспортных средств, то федеральная налоговая служба рекомендует заявить об этом в любой налоговый орган до 1 апреля 2017 года, чтобы льгота была учтена до отправления уведомлений.Сделать это можно любым удобным способом: через «Личный кабинет налогоплательщика»; почтовым сообщением или обратившись лично в инспекцию. Перечень льгот размещен на сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Льготы для 15 категорий налогоплательщиков физических лиц предусмотрены Налоговым кодексом Российской Федерации и могут быть дополнительно установлены местной властью по месту нахождения налогооблагаемого имущества.

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