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13.02.2017 12:37 Возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочих из-за обрушения ангара в Чернском районе Вести-Тула





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Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Татьяна Грызлова, «следственными органами Следственного комитета по Тульской области по факту гибели трёх рабочих возбуждено уголовное дело по признакам преступления частью 3 статьи 143 УК РФ – нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе предварительного следствия будет проведена строительная экспертиза, которая позволит установить причины обрушения кровли. По одной из версий, причиной могло стать наличие на крыше большого количества снега. Будут установлены лица, допустившие нарушение требований об охране труда».



Возбуждено уголовное дело о гибели троих человек. 10 февраля 2017 года в деревне Поповка Чернского района обвалился ангар, в котором находился цех по заготовке картофеля. Ангар принадлежит фермерскому хозяйству «Максим Горький» и погибшие мужчины были его сотрудниками.Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Татьяна Грызлова, «следственными органами Следственного комитета по Тульской области по факту гибели трёх рабочих возбуждено уголовное дело по признакам преступления частью 3 статьи 143 УК РФ – нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе предварительного следствия будет проведена строительная экспертиза, которая позволит установить причины обрушения кровли. По одной из версий, причиной могло стать наличие на крыше большого количества снега. Будут установлены лица, допустившие нарушение требований об охране труда».







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